Covestro-Aktie: Dieses Ding kann fast alles!

Covestro hat für eine anstehende Branchenmesse ein interessantes Konzept im Programm: Wie der Kunststoffspezialist kürzlich bekannt gab, werde man auf der Düsseldorfer „K 2022“ die sogenannte „Smart Pole“ vorstellen, also eine intelligente Straßenlaterne. Covestro: „Smart Pole“ – Mobilfunkmast, WiFi-Hotspot und Ladestation in einem Demnach soll der Mast die Mobilität und die Konnektivität innerhalb der Städte in Richtung Zukunft bringen. So… Hier weiterlesen