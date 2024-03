Covestro Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Covestro wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigte eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Covestro mit einem Wert von 8,73 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den sozialen Medien wurde Covestro in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung der Redaktion ergab 3 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wurde der längerfristige Durchschnitt der Covestro-Aktie betrachtet, der bei 48,12 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 50,44 EUR liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 49,61 EUR führt zu einem "Neutral"-Rating. In Summe wird Covestro auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.