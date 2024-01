Covestro Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Covestro-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 46,65 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,2 EUR, was einem Unterschied von +1,18 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser liegt aktuell bei 50,12 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter (-5,83 Prozent) liegt. Dadurch ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung für die Covestro-Aktie. Insgesamt erhält Covestro daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien wurde Covestro in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Schlecht" eingestuft werden kann. Bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen wurden 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt für Covestro einen RSI von 91,89, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,99 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI ist daher "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Covestro als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,73 insgesamt 90 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien". Der Branchendurchschnitt beträgt 91,04. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".