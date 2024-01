Covestro Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Covestro: Aktie unterbewertet und mit gemischten Bewertungen

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,73 liegt Covestro unter dem Branchendurchschnitt von 90 Prozent in der Chemiebranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Bezogen auf den Aktienkurs hat Covestro im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,61 Prozent erzielt, was 40,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Überperformance-Bewertung auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 46,65 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 47,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,18 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Covestro eine "Neutral"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 50,12 EUR, was zu einer Abweichung von -5,83 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt wird Covestro auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Covestro ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 8 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich damit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral" Einschätzung.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild der Bewertungen für Covestro, wobei fundamentale und technische Analysen zu unterschiedlichen Einschätzungen führen. Anleger sollten daher verschiedene Aspekte in Betracht ziehen, bevor sie ihre Investitionsentscheidungen treffen.