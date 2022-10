Covestro-Aktie: Analysten – war die Abwertung übertrieben?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Finanztrends Video zu Covestro



mehr >

Die Covestro-Aktie hat im laufenden Jahr ordentlich Federn lassen müssen. So verlor das Papier zwischen Anfang Januar und Mitte Oktober knapp 39 Prozent an Wert (Stand: 14.10.2022, 16:30 Uhr). Der Grund: Covestro ist als Chemiekonzern direkt von der Energiekrise in Deutschland betroffen – vor allem in Sachen Erdgas. Doch viele Analysten sehen die Abwertung der Aktie als übertrieben an. Covestro-Aktie:… Hier weiterlesen