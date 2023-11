Covestro Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Covestro ist derzeit nicht angemessen bewertet und weist ein Potenzial von +10,55% auf.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 28.11.2023 verzeichnete Covestro einen Anstieg von +0,58% am Finanzmarkt. Dies führte zu einer Gesamtsteigerung von +3,16% in den letzten fünf Handelstagen, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel von Covestro liegt bei 54,06 EUR, basierend auf der Meinung von Bankanalysten. Diese sind der Ansicht, dass [...] Hier weiterlesen