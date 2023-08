Covestro-Aktie: ADNOC ist nicht der einzige Faktor – das sollten Sie nun beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Aktie von Covestro steht aktuell im Fokus. Der arabische Ölriese ADNOC ist offenbar sehr daran interessiert, den deutschen Chemiekonzern zu erwerben. Nach Insiderinformationen hat ADNOC sein informelles Angebot mehrfach erhöht und sich sogar als grüner Wasserstofflieferant für Covestro ins Spiel gebracht.

Jenseits dieser Nachrichten hat Covestro in den letzten Tagen auch eigenständig vielversprechende Zukunftspläne veröffentlicht, wobei die Wiederverwertung im Zentrum steht. Das Unternehmen investiert massiv in den Ausbau der Kreislaufwirtschaft, was ihm eine robuste langfristige Perspektive verschafft.

Chemisches Recycling von Polycarbonat: Technische Pilotphase bei Covestro gestartet

Das neueste Beispiel hierfür ist Polycarbonat. Wie das Unternehmen vor Kurzem bekannt gab, wurde ein innovatives Verfahren zur...