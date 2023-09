Covestro-Aktie: +10%: Jetzt also doch!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Covestro-Aktie (WKN: 606214) schoss am Freitagnachmittag um über +10% in die Höhe und stieg damit auf ein neues Jahreshoch. Seit Jahresbeginn legte der Titel des Chemiekonzerns bereits um fast +45% zu. Was steckt hinter dem großen Kurssprung zum Wochenende?