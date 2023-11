Covestro ADR Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Chase":

Die Anleger-Stimmung bei Covestro ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen beiden Wochen vor allem negative Themen diskutiert. Basierend auf der Analyse von ausgewerteten Äußerungen und Meinungen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht". Jedoch wurden auch gut sechs positive Handelssignale in den sozialen Medien erkannt, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt sich eine "Neutral" Bewertung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt, zeigt sich für die Covestro-Aktie, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 42 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 55,12. Beide Werte führen zu einer Einschätzung von "Neutral" für den RSI.

Die Dividendenrendite von Covestro liegt bei 0 Prozent und ist somit 4,77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt in der Chemieindustrie. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 8,73 wird die Aktie von Covestro im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" um 93 Prozent niedriger bewertet. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.