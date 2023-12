Covestro ADR Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Der Aktienkurs von Covestro hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 35,16 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,1 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, liegt die Rendite von Covestro mit 28,06 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Dividenden liegt Covestro mit 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (5,85%) jedoch niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Stimmung der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben. Insgesamt erhält die Covestro-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Covestro eingestellt waren. Trotzdem gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung geht. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung der Anlegerstimmung von Covestro.