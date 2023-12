Covenant Transportation Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Covenant Logistics-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 14 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,54, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Covenant Logistics-Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Covenant Logistics bei 13,34, was unter dem Branchendurchschnitt von 27,35 liegt und somit eine Unterbewertung signalisiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ist die Auszahlung von 1,01% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,11% niedriger und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz von 4,1 Prozentpunkten.