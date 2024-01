Covalon Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von Covalon in der "Gesundheitspflege"-Branche verzeichnet eine Rendite von -48,12 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von -24,11 Prozent aufweist, liegt Covalon mit 24 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Covalon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,62 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,24 CAD liegt somit deutlich darunter, was einem Unterschied von -23,46 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 1,09 CAD, was einem Anstieg von +13,76 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Covalon-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Hinblick auf die Dividende weist Covalon derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,79 % in der "Biotechnologie"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Covalon bei 30,38, was 70 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 17 in der Biotechnologie-Branche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, und Covalon erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.