Covalon Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Covalon schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 1,79 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,79 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Betrachtet man den kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage, liegt dieser momentan bei 47,54 Punkten, was bedeutet, dass die Covalon-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dadurch erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Covalon-Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 36,67). Deshalb bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Damit erhält Covalon insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 30,38 liegt Covalon über dem Branchendurchschnitt (69 Prozent) in der Biotechnologie, der bei 17,94 liegt. Die Aktie ist somit aus fundamentaler Sicht überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Covalon konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Covalon daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.