Cousins Propertiesrporated Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Cousins Properties Inc liegt bei 26,28, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 24,16 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Analysten haben der Aktie der Cousins Properties Inc in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung gegeben, was langfristig zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 26,2 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 9,03 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Cousins Properties Inc in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit insgesamt zwei positiven und sechs negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cousins Properties Inc um 12,82 Prozent über dem GD200 (21,3 USD) liegt, was als "Gut"-Signal gewertet wird. Auch der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt mit 20,13 USD um 19,37 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.