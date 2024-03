Cousins Propertiesrporated Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Anleger-Stimmung bei Cousins Properties Inc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Cousins Properties Inc durchschnittlich ist, da eine normale Aktivität zu erkennen ist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cousins Properties Inc-Aktie hat einen Wert von 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cousins Properties Inc.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Cousins Properties Inc derzeit als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +7,37 Prozent über dem GD200 des Wertes verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine "Neutral"-Wert, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.