Cousins Propertiesrporated Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vermehrt über die Aktie von Cousins Properties Inc diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Auch Analysten beschäftigten sich in den vergangenen Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Cousins Properties Inc-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem insgesamt guten Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 26,2 USD, was ein Aufwärtspotential von 6,03 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen ergibt sich eine Empfehlung, die ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cousins Properties Inc-Aktie liegt bei 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 23,35 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Cousins Properties Inc.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cousins Properties Inc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 21,38 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 24,71 USD am vergangenen Handelstag zeigt einen Unterschied von +15,58 Prozent, was zu einer guten charttechnischen Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt guten Bewertung der einfachen Charttechnik führt. Daher erhält Cousins Properties Inc auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.