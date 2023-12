Cousins Propertiesrporated Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Cousins Properties Inc deutlich verbessert, was dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung einbringt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Auch hier erhält Cousins Properties Inc eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 4-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal "Neutral" und 1-mal "Schlecht" für Cousins Properties Inc vergeben, was dem Titel langfristig das Rating "Gut" einbringt. Für den aktuellen Kurs von 24,17 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 8,4 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 26,2 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cousins Properties Inc eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cousins Properties Inc-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 18, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Auch der RSI auf 25-Tage Basis bestätigt diese Überverkauft-Situation und trägt zur Gesamtbewertung von "Gut" für Cousins Properties Inc bei.