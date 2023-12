Cousins Propertiesrporated Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den letzten Wochen konnte bei Cousins Properties Inc eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen beobachtet wurde. Auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet auf eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien ergaben, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Cousins Properties Inc diskutiert wurde. Aktuell zeigt sich jedoch ein vermehrtes Interesse an positiven Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen der Cousins Properties Inc-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind 4 Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26,2 USD, was eine Empfehlung von "Gut" ergibt.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cousins Properties Inc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (7-Tage-RSI: 42,54 Punkte). Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine Überverkauftheit, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Cousins Properties Inc-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, den Analysteneinschätzungen und dem Relative Strength Index als neutral bis gut bewertet.