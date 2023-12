Coursera Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Coursera-Aktie wird auf der Grundlage der technischen Analyse als "Gut" bewertet. Der Schlusskurs der Aktie liegt derzeit um 33,47 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt von 15,09 USD. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (19,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs um 5,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Coursera-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut", basierend auf 6 positiven und keiner neutralen oder negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 21,33 USD, was einem Aufwärtspotential von 5,93 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Stimmungsbild zeigt die langfristige Analyse ein "Neutral"-Rating. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.