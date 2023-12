Coursera Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analysten Bewertungen für die Coursera-Aktie abgegeben. Alle 6 Bewertungen waren "Gut", während keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Coursera-Aktie. Es gab keine Analystenupdates zu Coursera im letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 21,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,76 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 20,76 USD. Daraus resultiert eine "Neutral"-Empfehlung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Coursera-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 15,01 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 20,76 USD lag, was einer Abweichung um +38,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (19,02 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,15 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Coursera-Aktie auch in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 56,03 Punkten, was darauf hinweist, dass Coursera weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Coursera-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität zu Coursera langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Coursera-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen und der technischen Analyse, während das Sentiment und Buzz eher zu einer "Schlecht"-Bewertung tendieren.