Coursera Aktie: Der Knall ist da!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Coursera ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen dominierten jedoch vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Dies spiegelt sich auch in der langfristigen Diskussionsintensität wider, die als unterdurchschnittlich bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, wodurch auch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse fällt der Relative Strength Index (RSI) auf. Der 7-Tage-RSI liegt bei 75,76 Punkten, was auf eine Überkauftheit von Coursera hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 52,62 und deutet auf eine neutrale Positionierung hin, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt.

Die Bewertungen von insgesamt 6 Analysten in den letzten zwölf Monaten ergeben ein durchweg positives Rating für die Coursera-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 10,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Coursera somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die Auswertung verschiedener Bewertungsfaktoren, dass die Anleger-Stimmung neutral bis negativ einzuschätzen ist, während die Analysten eine positive Entwicklung und ein Aufwärtspotenzial für die Coursera-Aktie sehen.