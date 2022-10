Courier Network Inc. (CNW) begrüßt Logistik-Titan und ehemaligen DHL Express-CEO Ken Allen als neuen Vorstandsvorsitzenden

Miami (ots/PRNewswire) -https://cnwglobal.com/Der international tätige B2B-Logistikspezialist Courier Network Inc. (CNW) hat heute bekannt gegeben, dass der ehemalige CEO von DHL Express und DHL eCommerce Solutions, Ken Allen, mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt worden ist.Allen, einer der erfahrensten Logistikmanager der Branche, war zuvor 36 Jahre lang bei der Deutsche Post DHL Group in verschiedenen Positionen und Funktionen tätig, unter anderem 13 Jahre lang als Mitglied des Vorstands und drei Jahre lang als CEO von DHL eCommerce Solutions. Besonders bekannt ist er für seine zehnjährige Tätigkeit als Leiter der globalen Umstrukturierung von DHL Express. Er bringt umfangreiche Managementerfahrung in den Segmenten Express und eCommerce mit. Außerdem ist er ein Autor, der darüber schreibt, wie Einfachheit und Fokussierung im Geschäftsleben ein Unternehmen zu einem Weltklasseakteur machen können.Elazar Grinstein, Präsident und Gründer von CNW, erklärte: „Wir freuen uns, Ken Allen als neuen Vorstandsvorsitzenden von Courier Network Inc. begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Marktkenntnis und seine bedeutenden Lebenserfolge werden CNW dabei helfen, noch schneller, effizienter und kundenorientierter zu werden. Wir begrüßen ihn in der CNW-Familie."Philippe Grinstein, Vizepräsident, Strategie und Geschäftsentwicklung, betonte: „Mit der Ernennung von Ken Allen wird ein neues Kapitel bei CNW aufgeschlagen. Im Zuge der Fortsetzung unserer Dynamik als einer der am schnellsten wachsenden Spezialisten auf dem Next-Flight-Out-Markt werden das Fachwissen und der Einblick von Herrn Allen von unschätzbarem Wert sein, um das Unternehmen bei der Skalierung zu unterstützen und auf die starke Marktnachfrage zu reagieren."Ken Allen, neuer Vorstandsvorsitzender von CNW, kommentierte: „Ich fühle mich zu CNW aufgrund der durch und durch kundenorientierten Kultur hingezogen, die zu seiner marktführenden Position geführt hat. Es bietet sich die große Chance, dieses Unternehmen schnell zum führenden internationalen Anbieter auf dem Next-Flight-Out-Markt auszubauen, und dies ist ein Bereich, in dem ich einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. In ihrer unermüdlichen Kundenorientierung ist die Unternehmenskultur zudem weitgehend unbürokratisch. Ich möchte sicherstellen, dass wir diese Werte beibehalten, während wir die Belegschaft vergrößern und expandieren. Ich freue mich sehr, Vorsitzender dieses großartigen Unternehmens zu werden und gemeinsam mit Elazar und dem Team dazu beizutragen, uns bei der Verfolgung unserer Wachstumspläne durch die nächsten fünf Jahre zu steuern."Als führendes Logistikunternehmen in der Halbleiter-, Automobil- und Luftfahrtindustrie verfügt CNW über engagierte Branchenexperten, die in jedem Sektor tätig sind und in jeder Phase der Transportkette Fachwissen, Effizienz und Problemlösungen bieten und den höchsten Standard im Bereich der beschleunigten Lieferung und der Next-Flight-Out-Logistik garantieren.Hinweise für Redakteurehttps://cnwglobal.com/Courier Network Inc. (CNW) ist ein marktführender B2B-Spezialist für beschleunigte Lieferung, Next-Flight-Out-Logistik und spezielle Kurierdienste. Als zuverlässiger internationaler Partner führender Marken unterstützt CNW einige der größten Unternehmen der Welt bei der Beförderung wichtiger, termingebundener Produkte und Pakete. Das Unternehmen ist führend in der Logistik für die Halbleiter-, Automobil- und Luftfahrtindustrie und ist bekannt für seinen kundenzentrierten Ansatz, seine maßgeschneiderten Dienstleistungen und Lösungen und seine „Mach's möglich"-Philosophie, die sich auch im Firmenslogan „Redefining ASAP" widerspiegelt. Mit 36 Niederlassungen in 26 Ländern weltweit und einem Netzwerk aus loyalen weltweiten Logistikpartnern bietet CNW den höchsten Standard für zuverlässige und effiziente zeit- und unternehmenskritische Lieferungen überall hin auf der Welt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1913570/Ken_Allen_profile_photo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/courier-network-inc-cnw-begruWt-logistik-titan-und-ehemaligen-dhl-express-ceo-ken-allen-als-neuen-vorstandsvorsitzenden-301641367.htmlPressekontakt:Pressekontakt: David Cavilla,david.cavilla@maverick-group.com,+44 7500026953Original-Content von: Courier Network Inc. (CNW), übermittelt durch news aktuell