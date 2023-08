Coupang: Die koreanische Amazon an der sogar Amazon beteiligt ist

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Liebe Anleger,

Hand aufs Herz: Würden Sie eine Amazon gerne noch einmal zu den Kursen des Jahres 1999 oder 2010 kaufen? Die meisten von uns werden an dieser Stelle nicht lange zögern und die Frage schnell mit einem klaren Ja beantworten. Schade nur, dass dies beim großen amerikanischen Onlinehändler heute nicht mehr möglich ist. Etwas anders stellt sich die Lage dar, wenn wir auf die Nummer 1 des koreanischen Onlinegeschäfts schauen. Die heißt überraschender Weise nicht Amazon, sondern Coupang. An ihr hat Amazon allerdings schon vor Jahren einen Anteil von rund zehn Prozent erworben, womit deutlich wird, dass die Koreaner in den Augen ihres großen US-amerikanischen Vorbilds nicht allzu viel falsch gemacht haben können.

Blickt man auf den Chart, kann sich allerdings schon dieser Eindruck einstellen, denn die Aktie war bei den...