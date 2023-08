Coupang: Wie das koreanische Amazon, unterstützt von Amazon, expandiert

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Heute widme ich mich einer faszinierenden Anlagemöglichkeit: Immobilien. Wer träumt nicht davon, ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung zu besitzen? Das ist für viele ein angestrebtes Ziel.

Werfen wir einen Blick zurück: Hätten Sie Amazon gerne noch einmal zu den Preisen von 1999 oder 2010 gekauft? Für die meisten wäre dies wohl eine klare Entscheidung – natürlich ja! Doch leider ist dies in Bezug auf den großen US-Onlinehändler heutzutage nicht mehr möglich. Anders sieht es aus, wenn wir uns Südkoreas Nummer eins im Onlinegeschäft ansehen, Coupang – und nicht wie man erwarten könnte, Amazon. Interessanterweise hat Amazon vor Jahren bereits einen Anteil von etwa zehn Prozent an Coupang erworben, was unterstreicht dass das koreanische Unternehmen in der Sicht ihres amerikanischen Vorbilds vieles richtig gemacht haben...