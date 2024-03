Coupang Registered (A) wird immer uninteressanter …

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders die Gespräche über das Unternehmen Coupang waren von negativen Themen geprägt. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Coupang-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,93 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 17,57 USD weicht somit um +3,78 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,33 USD), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,59 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Coupang-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des RSI.