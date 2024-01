Coupang Registered (A) ist zurück!

Die Stimmung und das Interesse von Investoren und Nutzern im Internet sind wichtige Faktoren, um die allgemeine Stimmung rund um Aktien zu bewerten. Bei der Analyse von Coupang haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich waren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Zudem hat sich die Stimmung bezüglich Coupang zum Negativen verändert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Coupang zeigt eine Ausprägung von 16,45, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,48, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Coupang-Aktie ein Durchschnitt von 16,87 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,75 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurze Sicht.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Coupang abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Coupang-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.