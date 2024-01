Coupang Registered (A) Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI) oder 25 Tagen (RSI25) normiert. Bei Coupang liegt der RSI bei 75,41, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 56,44, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Coupang untersucht und überwiegend negative Kommentare festgestellt. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist für die Aktieneinschätzung relevant. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden analysiert. Bei Coupang ergab sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Coupang-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -11,39 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -6,1 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für das Unternehmen hinsichtlich der einfachen Charttechnik.

