Coupang Registered (A) Aktie: Das war nur der Anfang!

Coupang erhält "Gut"-Bewertung von Analysten und Anlegern

Die Aktie von Coupang wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt einem Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf einer positiven Einschätzung. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 20 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 23,53 Prozent entspricht. Daher empfehlen die Analysten den Kauf der Aktie.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist positiv. In den vergangenen Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie führt.

Allerdings hat sich die Stimmung der Anleger in den letzten Wochen leicht verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso wurde die Aktie weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt erhält die Analyse der verschiedenen Faktoren eine "Gut"-Bewertung für die Coupang-Aktie, sowohl aus Sicht der Analysten als auch der Anleger.