Coupang Registered (A) Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Analysten sind langfristig optimistisch für die Coupang-Aktie, mit 2 guten Bewertungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für das Unternehmen. Das Kursziel wird bei 22,5 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von 24,24 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse wird die Coupang-Aktie als "Gut" bewertet, da der gleitende Durchschnittskurs über dem Trendsignal liegt. Der GD200 beträgt 16,69 USD und der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 18,11 USD. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 17,96 USD, was einer Abweichung von +0,84 Prozent entspricht. Insgesamt wird die technische Analyse als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Coupang zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale. Der RSI7 liegt bei 33,14 Punkten und der RSI25 bei 47,3 Punkten. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

