Coupang Registered (A) Aktie: Das ist erstaunlich

Das Internet hat einen großen Einfluss darauf, wie Stimmungen verstärkt oder verändert werden. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionen über Coupang haben Analysten eine mittlere Aktivität gemessen und bewerten die Stimmungsänderung positiv. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie von Coupang langfristig als "gut" angesehen. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie positiv, während keine negativen Bewertungen vorlagen. Es wird erwartet, dass der Kurs in Höhe von 20 USD liegt, was einer Erwartung von 23,84 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch auf Basis aller Analystenschätzungen als "gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Coupang liegt bei 34,39, was zu einer Bewertung als "neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Das Gesamtbild basierend auf dem RSI führt daher zu einem Rating "neutral".

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Coupang sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine Einstufung als "neutral". Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -3,24 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -2,12 Prozent aufweist. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik als "neutral" eingestuft.