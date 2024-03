Coupang Registered (A) Aktie: Das ist die Höhe!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Coupang eingestellt waren. Es gab sieben positive und vier negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Coupang daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Coupang wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Coupang liegt bei 25,17, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 22, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung von "Gut" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Coupang bei 16,78 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 18,37 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +9,48 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 15,78 USD, was einer Distanz von +16,41 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut" ergibt. Insgesamt erhält Coupang daher die Gesamtnote "Gut".