Coupang Registered (A) Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse der Coupang-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 16,71 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 18,52 USD, was einem Unterschied von +10,83 Prozent entspricht. Auch wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 15,52 USD liegt, so liegt auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+19,33 Prozent). Auf Basis dieser Werte erhält die Coupang-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Coupang in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hin. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Coupang-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 0,35 und der RSI25 liegt bei 22,94, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments zeigt, dass über Coupang in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Die aktuelle Stimmung der Anleger führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält die Coupang-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz, des Relative Strength-Index und des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung von "Gut".