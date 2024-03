Coupang Registered (A) Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

In den sozialen Medien sind in den letzten vier Wochen wesentliche Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Coupang zu verzeichnen. Die Stimmung hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Coupang daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf die Entwicklung des Aktienkurses zu. Unsere Analysten haben beobachtet, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Coupang aufgegriffen. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Coupang-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs um 13,06 Prozent abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Coupang liegt bei 5,54, was als überverkauft betrachtet wird und daher zu einer positiven Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin und erhält somit ebenfalls die Einstufung "Gut".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysemethoden eine positive Entwicklung bei Coupang, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.