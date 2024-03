Coupang Registered (A) Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies wird durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit erreicht. Der RSI der letzten 7 Tage für die Coupang-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 0, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Zusätzlich ergibt sich ein RSI-Wert von 20,27 für die letzten 25 Handelstage, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Basierend auf diesen Werten wird das Wertpapier insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Coupang-Aktie mit 18,95 USD 13,34 Prozent über dem GD200 (16,72 USD), was als positiv gewertet wird. Ebenso zeigt der GD50 einen Kurs von 15,58 USD, was einem positiven Abstand von +21,63 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Coupang-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Coupang festgestellt werden konnte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Anleger zeigt sich, dass Coupang in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung für Coupang.