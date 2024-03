Coupang Registered (A) Aktie: Das gab es noch nie!

Bei Coupang hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Coupang keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch das wird mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammenfassend erhält Coupang daher für dieses Maß ein "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Coupang bei 18,95 USD mit einer Entfernung von +13,34 Prozent vom GD200 (16,72 USD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 15,58 USD. Das bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +21,63 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Coupang-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Coupang von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Coupang-Aktie, beträgt der Wert aktuell 0. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, und daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass Coupang überverkauft ist (Wert: 20,27). Das Wertpapier wird damit auch für den RSI25 mit "Gut" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Coupang also ein "Gut"-Rating.