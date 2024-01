Coupang Registered (A) Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den 7-Tage-RSI für Coupang betrachten, beträgt dieser aktuell 88,84 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 64,16, was bedeutet, dass Coupang weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Coupang. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt ein "Gut", da 1 Kauf, 0 Neutral und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Coupang liegt bei 20 USD, was einem potenziellen Anstieg um 35,23 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Coupang-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.