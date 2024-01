Coupang Registered (A) Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Coupang: Analysten geben "Gut"-Rating

Laut Analystenmeinungen der letzten zwölf Monate erhält die Aktie von Coupang ein durchschnittliches Rating von "Gut", basierend auf 1 Gut-Einstufung und 0 Neutral- und Schlecht-Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20 USD, was einem möglichen Anstieg um 22,25 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Anleger-Sentiment und Buzz

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Coupang waren. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Sentiment und Buzz

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Für Coupang wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Technische Analyse

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs von 16,36 USD um -2,97 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Coupang-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten und Anlegern, während die technische Analyse zu einem "Neutral"-Rating tendiert.