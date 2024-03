Coupang Registered (A) Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktie von Coupang auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Zudem haben Nutzer sozialer Medien in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Coupang angesprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Ein weiterer Indikator, der zur Beurteilung des Wertpapiers herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 82,33 Punkten, was bedeutet, dass die Coupang-Aktie als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 16,93 USD, wobei der letzte Schlusskurs (17,57 USD) auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,33 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Coupang auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Coupang in den letzten Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität im Netz gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Aktie von Coupang, basierend auf verschiedenen harten und weichen Faktoren.