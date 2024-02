Coupang Registered (A) Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Diskussionen über Coupang in den sozialen Medien spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Coupang-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 98,89 und der RSI25 beträgt 69,17, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Coupang bei 16,8 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 13,91 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sich positiv entwickeln, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.