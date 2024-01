Coupang Registered (A) Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Aryzta":

Die aktuelle Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Coupang-Aktie ist größtenteils negativ. In den letzten Tagen gab es sechs negative und sieben positive Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Anlegerstimmung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Coupang-Aktie insgesamt als gut, da es eine positive Einschätzung und keine negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Coupang liegt bei 20 USD, was einer positiven Entwicklung von 33,87 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 14,94 USD sowohl unter dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Handelstage (16,86 USD) als auch unter dem der letzten 50 Handelstage (15,91 USD) liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Coupang haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung als schlecht führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Coupang-Aktie insgesamt ein schlechtes Rating sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch aus technischer Sicht.

