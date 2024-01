Coupang Registered (A) Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Coupang-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 16,86 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 16,36 USD weicht somit um -2,97 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,04 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+2 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Coupang-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Coupang besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Coupang insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Coupang abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 20 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht. Somit erhält die Coupang-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Coupang liegt bei 44,65 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 42,21), wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Coupang somit für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.