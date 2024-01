Coupang Registered (A) Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) der Coupang-Aktie zeigt einen Wert von 75,41, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was als neutral angesehen wird und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Coupang-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,86 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 14,94 USD liegt, was einer Abweichung von -11,39 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,91 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,1 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Coupang haben sich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Coupang eingestellt waren, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Coupang daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.