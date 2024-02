Coupang Registered (A) Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse von Coupang-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt beträgt 15,4 USD bzw. 16,74 USD, während der letzte Schlusskurs bei 14,61 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -5,13 Prozent bzw. -12,72 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält Coupang eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Coupang liegt bei 39,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Buzz sowie der Relative Strength Index, dass die Coupang-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet wird, obwohl die Anleger-Stimmung insgesamt positiv ist.