Coupang Registered (A) Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die technische Analyse der Aktie von Coupang zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 16,73 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 15,76 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -5,8 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 15,39 USD, was einer Differenz von +2,4 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Coupang festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet wird. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie deuten darauf hin, dass Coupang derzeit viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält, was zu einer weiteren Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Coupang zeigt einen Wert von 16,67, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,45 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an acht Tagen positiv und an vier Tagen negativ über das Unternehmen diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über Coupang diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Redaktion führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.