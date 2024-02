Coupang Registered (A) Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

In den letzten zwei Wochen wurde Coupang von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut", so die Schlussfolgerung unserer Redaktion.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien. Bei Coupang wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Coupang liegt bei 7,52, was als überverkauft betrachtet wird, und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Der aktuelle Kurs der Coupang-Aktie liegt bei 16,89 USD, was eine +1,2 Prozent Entfernung vom GD200 (16,69 USD) bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 15,46 USD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +9,25 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Coupang-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.