Coupang Registered (A) Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Diskussionen rund um Coupang auf Plattformen der sozialen Medien deuten darauf hin, dass sich die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens in den letzten Wochen verändert haben. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, häuften sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Aus technischer Sicht erhält die Coupang-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der aktuelle Kurs von 14,53 USD liegt sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,83 USD als auch unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 15,81 USD. Diese Abweichungen von -13,67 Prozent bzw. -8,1 Prozent führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes, also der Stimmung rund um die Aktie, zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Beitragsanzahl deutet auf eine positive Stimmung hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt. Daher erhält die Aktie von Coupang bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Analysten schätzen die Aktie von Coupang auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt das Unternehmen 1 "Gut"-Bewertung und 0 "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 20 USD, was einer Erwartung in Höhe von 37,65 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut" für die Aktie von Coupang.