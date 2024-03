Coupang Registered (A) Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Coupang liegt bei 31,92, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und der RSI für die Coupang liegt bei 15, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Coupang derzeit bei 16,84 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 19,62 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +16,51 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 16 USD, und die Aktie ist mit +22,63 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Gut" einzustufen. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Coupang diskutiert, und dabei wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Dennoch wurde in den vergangenen Tagen weder stark über positive noch über negative Themen rund um Coupang diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Coupang jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Coupang war in den letzten vier Wochen eher unauffällig, weshalb die Aktie dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.