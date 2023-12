Coupang Registered (A) Aktie: Grund zur Sorge?

Von insgesamt einem Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Coupang-Aktie sind alle Bewertungen "Gut". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Coupang vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 20 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 23,38 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Coupang von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Coupang-Aktie zeigt einen Wert von 52 für die letzten 7 Tage, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 47,44. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Coupang.

Aus technischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Coupang von 16,21 USD mit -3,11 Prozent Entfernung vom GD200 (16,73 USD) ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 16,39 USD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Unter dem Strich wird der Kurs der Coupang-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen rund um Coupang auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Coupang sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.