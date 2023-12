Coupang Registered (A) Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Unternehmen kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Coupang untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Coupang diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs von Coupang von 15,94 USD mit -4,26 Prozent Abstand vom GD200 (16,65 USD) als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 16,54 USD auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,63 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Coupang als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Coupang in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose von 20 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 25,47 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Coupang insgesamt eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Coupang-Aktie beträgt 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis (55,57) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Coupang.

