Coupang Registered (A) Aktie: Endlich geschafft?

Die Stimmung und das Interesse an Coupang haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien nimmt ab, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch aus technischer Sicht wird die Aktie als "schlecht" bewertet, da der Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "schlecht"-Rating. Der Relative Strength Index (RSI) liegt ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau, was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten geben der langfristigen Einstufung der Coupang-Aktie jedoch ein "gut", basierend auf einem Kursziel von 20 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von fast 39 Prozent entspricht. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Aktie als "gut".